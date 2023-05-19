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07:53, 19 мая 2023Россия

Политолог заявил о возможности атак ВСУ объектов инфраструктуры Калининграда

Политолог Иванников: ВСУ могут атаковать объекты инфраструктуры Калининградской области

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с Ura.ru допустил возможность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захотят устроить ряд провокаций в Калининградской области, атаковав объекты инфраструктуры.

«Калининградская область уникальна, так как окружена враждебно настроенными к российской государственности странами НАТО», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что провокации в Калининградской области неизбежны. По его словам, для выполнения такого рода заданий могут быть привлечены бывшие военные Североатлантического альянса, которые в настоящее время работают в частных компаниях. Он отметил, что техника таких компаний очень сложна в использовании, в связи с чем грязную работу будут выполнять профессиональные бойцы.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предсказал стране ужасное лето на фоне контрнаступления. По его словам, Запад испытывает завышенные ожидания от контрнаступления, что оказывает давление на украинских военнослужащих.

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Марина Совина
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