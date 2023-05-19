Посол предсказал Украине ужасное лето на фоне контрнаступления

Посол Украины Пристайко предсказал стране ужасное лето на фоне контрнаступления

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу ITV предсказал стране ужасное лето на фоне контрнаступления. Его слова приводит ТАСС.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена ужасна. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Запад испытывает завышенные ожидания от контрнаступления, что оказывает давление на украинских военнослужащих.

Пристайко отказался раскрывать потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав, что на внутреннем уровне Киев понимает, как много людей погибли или пропали без вести. Он также отметил, что более восьми миллионов человек находятся за пределами страны.

Посол также прокомментировал решение США не поставлять истребители F-16 Украине. По его словам, Белый дом может изменить свои планы, поскольку исходит из более широкого видения картины.

Пристайко также допустил, что поддержка Киева может ослабнуть после выборов в ноябре 2024 года. Он назвал одним из минусов демократии цикличность, которую следует учитывать. Поэтому в настоящее время украинская сторона должна давить в вопросе поставок вооружений, заключил дипломат.

Ранее профессор Факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац заявил, что украинское руководство намеренно преуменьшает важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу.

