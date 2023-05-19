В США заявили о попытках Киева подготовить Запад к провалу контрнаступления

Политолог Марк Кац: Киев готовит Запад к провалу контрнаступления, занижая его значимость

Украинское руководство намеренно преуменьшает важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу, заявил профессор Факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац. Об этом пишет журнал Newsweek.

Он напомнил о заявлении главы Миссии Украины при НАТО Натальи Галибаренко, которая отметила, что одно контрнаступление не может определить ход военных действий. Она призвала западные страны не давить на Украину. По словам эксперта, Киев пытается намеренно занизить значение контрнаступления.

«Если бы она или другой украинский чиновник заявил, что это будет решающим, то любой иной результат выглядел бы как провал», — подчеркнул Кац.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что наступление украинских войск начнется «со дня на день».