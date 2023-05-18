Порошенко заявил о начале украинского наступления «со дня на день»

Порошенко заявил, что наступление украинских войск начнется «со дня на день»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что наступление украинских войск начнется «со дня на день». Об этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo.

По его словам, ждать наступления месяцы или не дели не придется — оно состоится в ближайшие дни. Порошенко также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены атаковать из разных точек.

Ранее сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности (ЦНАБ) Эндрю Мэтрик заявил, что главным признаком приближающегося украинского контрнаступления станет скопление всей западной бронетехники на передовой.

По словам заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игоря Жовквы, пока что стране не хватает оружия, поставляемого Западом. В связи с этим, по его словам, глава государства отправился в европейское турне.