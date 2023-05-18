В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ

Эксперт Мэтрик: скопление западной бронетехники станет признаком начала наступления ВСУ

Сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик заявил, что главным признаком начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет скопление всей западной бронетехники на передовой. Своим прогнозом он поделился в беседе с Business Insider.

По мнению эксперта, вооружение Запада, в том числе боевые машины пехоты, бронированные разведывательные машины и танки, будет явным предвестником атаки со стороны Украины.

При этом до сих пор неясно, сможет ли Киев осуществить задуманный план, отметил Мэтрик. О наступлении будет объявлено лишь тогда, когда оно станет очевидным, считает специалист.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон затрудняется сказать, началось ли «контрнаступление» Украины. В ходе брифинга он отметил, что «напряженная военная активность продолжается».