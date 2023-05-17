В США затруднились с ответом на вопрос о контрнаступлении Украины

Джейк Салливан: США не могут сказать, началось ли контрнаступление Украины

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон затрудняется сказать, началось ли «контрнаступление» Украины. В ходе брифинга он отметил, что «напряженная военная активность продолжается».

«Началось ли контрнаступление — видит тот, кто его проводит, и я не буду провозглашать его. Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», — объяснил Салливан.

Он также отметил, что «напряженная военная активность продолжается».

11 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Украины откладывается, так как Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.

17 мая обозреватель Figaro Рено Жирар предположил, что Зеленский боится начинать контрнаступление из-за усталости украинских военных. Журналист также назвал украинский конфликт «вопросом номер один» для западных стран. Автор статьи считает, что с помощью деловых поездок украинский лидер укрепляет долгосрочную поддержку Запада.