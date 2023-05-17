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05:09, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Во Франции объяснили страх Зеленского перед контрнаступлением

Figaro: Зеленский боится начинать контрнаступление из-за усталости украинцев и ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский боится начинать контрнаступление из-за усталости украинских военных. Такое мнение выразил обозреватель Figaro Рено Жирар.

Журналист напомнил, что Зеленский заявлял о наличии средств для начала массивного контрнаступления, однако ему придется выждать время, так как преждевременная атака «обойдется украинцам слишком дорого». «Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта», — отметил обозреватель.

Жирар также назвал украинский конфликт «вопросом номер один» для западных стран. Автор статьи считает, что с помощью деловых поездок украинский лидер укрепляет долгосрочную поддержку Запада и предоставляет серьезным посредникам возможность не упустить свой шанс.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что обещания Владимира Зеленского одержать скорую победу над Россией говорят о его некомпетентности как политика. Он высмеял слова украинского лидера, назвав его «залихватские заявления о контрнаступлении и победе разговорами маленького мальчика в песочнице».

11 мая Зеленский сообщал, что контрнаступление Украины откладывается, поскольку Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.

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Екатерина Подвигина
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