Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:14, 16 мая 2023Бывший СССР

В Киеве высмеяли обещания Зеленского о скорой победе

Экс-советник Кучмы Соскин: обещания Зеленского победить говорят о его некомпетентности

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Обещания президента Украины Владимира Зеленского одержать скорую победу над Россией говорят о его некомпетентности как политика. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он высмеял слова украинского лидера, назвав его «залихватские заявления о контрнаступлении и победе разговорами маленького мальчика в песочнице».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, каким станет будущее нынешнего президента Украины. «Нельзя исключать, что Зеленский мог бы сформировать правительство в изгнании в Лондоне. Подобное уже случалось ранее в истории», — предрек он.

11 мая Зеленский сообщал, что контрнаступление Украины откладывается, поскольку Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россияне все чаще сталкиваются с полицией из-за вещей в цветах флага Украины. Можно ли за это наказывать?
Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме
США назвали себя привлекательнее Китая
61-летняя супруга Александра Малинина назвала способы «взрослеть красиво»
США заявили о нежелании вести с Китаем холодную войну
Жительница Артемовска рассказала о помощи бойцу «Вагнера»
Графолог оценила подлинность найденной записки с новым пророчеством Жириновского
В Киеве высмеяли обещания Зеленского о скорой победе
Стало известно о массированном ударе по селу в Херсонской области
В Петербурге предложили купить комнату в коммуналке почти за семь миллионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.