В Киеве высмеяли обещания Зеленского о скорой победе

Экс-советник Кучмы Соскин: обещания Зеленского победить говорят о его некомпетентности

Обещания президента Украины Владимира Зеленского одержать скорую победу над Россией говорят о его некомпетентности как политика. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он высмеял слова украинского лидера, назвав его «залихватские заявления о контрнаступлении и победе разговорами маленького мальчика в песочнице».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, каким станет будущее нынешнего президента Украины. «Нельзя исключать, что Зеленский мог бы сформировать правительство в изгнании в Лондоне. Подобное уже случалось ранее в истории», — предрек он.

11 мая Зеленский сообщал, что контрнаступление Украины откладывается, поскольку Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.