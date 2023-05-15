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22:46, 15 мая 2023Мир

Экс-аналитик ЦРУ предрек Зеленскому будущее в изгнании

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил создание правительства Зеленского в Лондоне
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, каким станет будущее президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн допустил создание правительства Зеленского в Лондоне. «Нельзя исключать, что Зеленский мог бы сформировать правительство в изгнании в Лондоне. Подобное уже случалось ранее в истории», — предрек он.

Экс-аналитик ЦРУ объяснил, что сформировал такое мнение на фоне поездки Зеленского по Европе. По мнению Макговерна, украинский президент опасается за свою безопасность в Киеве.

Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал цель европейского турне Зеленского. По его словам, глава государства отправился в Европу, чтобы «собрать оружие для контрнаступления». «Президент не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам. Это его принципиальная позиция», — отметил министр.

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Марина Совина
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