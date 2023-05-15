На Украине назвали цель европейского турне Зеленского

Кулеба: Зеленский отправился в Европу, чтобы собрать оружие для контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Европу, чтобы «собрать оружие для контрнаступления». Об этом в ходе трансляции на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Президент собирает оружие для контрнаступления, не только для конкретного контрнаступления, а и для войны... Президент не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам. Это его принципиальная позиция», — сказал министр.

13 мая Зеленский посетил Рим и Ватикан, где провел ряд встреч — с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, а также с Папой Римским.

14 мая президент Украины посетил Берлин, где встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, а после — канцлером ФРГ Олафом Шольцем.