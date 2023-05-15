Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 15 мая 2023Бывший СССР

На Украине назвали цель европейского турне Зеленского

Кулеба: Зеленский отправился в Европу, чтобы собрать оружие для контрнаступления ВСУ

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Европу, чтобы «собрать оружие для контрнаступления». Об этом в ходе трансляции на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Президент собирает оружие для контрнаступления, не только для конкретного контрнаступления, а и для войны... Президент не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам. Это его принципиальная позиция», — сказал министр.

13 мая Зеленский посетил Рим и Ватикан, где провел ряд встреч — с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, а также с Папой Римским.

14 мая президент Украины посетил Берлин, где встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, а после — канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Тернопольской области опровергли взрыв боеприпасов с ураном
Обнаружена связь между олеиновой кислотой и увеличением продолжительности жизни
Российский истребитель вылетел на перехват самолетов Германии и Франции
Самолет потерял четыре колеса во время аварийной посадки и попал на видео
На Украине назвали цель европейского турне Зеленского
Козловский заявил об уходе в отпуск до конца года
В Минобороны Британии назвали цель поставок Украине высокоточных ракет
ЦБ оценил снижение реального эффективного курса рубля
Главу МВД ЛНР Корнета подключили к аппарату ИВЛ после операции
Мертвую женщину нашли на берегу российского водохранилища
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.