На Украине пожаловались на нехватку западного оружия

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украине не хватает оружия для контрнаступления

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине не хватает оружия, поставляемого Западом. Такую позицию он озвучил в эфире телеканала Sky News.

«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление. Нужно достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов. Нужна бронетехника и танки», — пожаловался чиновник.

В связи этим, отметил Жовква, украинский лидер отправился в европейское турне, чтобы попросить дополнительные пакеты военной помощи.