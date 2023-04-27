В Киеве выразили сомнения в оценке Пентагона о поставках оружия Украине

Подоляк: Киев сомневается в оценке Пентагона об обещанных поставках Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев выражает сомнения в оценке Пентагона о получении ВСУ более 98 процентов обещанного оружия от Запада. Украинской стороне «никогда не будет достаточно» поставок, сказал он в интервью украинскому телеканалу «Рада».

«На мой взгляд 97-98 процентов — это слишком [большая цифра]. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров», — отметил он, комментируя слова главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Ранее американский генерал сообщил, что более 98 процентов обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.

В свою очередь, Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина «пытается решить проблему с оружием». Говоря о перспективах контрнаступления ВСУ, советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что Киев предпримет «десятки действий на разных направлениях».

24 апреля, выступая по видеосвязи на встрече министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС ускорить поставки боеприпасов Киеву. Дипломат раскритиковал медленные темпы поставок снарядов и ракет в рамках плана по передаче Украине одного миллиона боеприпасов.

Кроме того, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял о необходимости десятикратного увеличения военной помощи Киеву. Он призвал украинских партнеров пересечь все «красные линии» и выделить на поставки оружия Киеву один процент ВВП.