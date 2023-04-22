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20:17, 22 апреля 2023Бывший СССР

Замглавы МИД Украины попросил десятикратно увеличить помощь Киеву

Замглавы МИД Украины Мельник заявил о необходимости десятикратно увеличить помощь Киеву

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что военную помощь Киеву необходимо увеличить десятикратно. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше», — написал он.

В связи с этим Мельник призвал украинских партнеров пересечь все «красные линии» и выделить на поставки оружия Киеву один процент ВВП.

Ранее Мельник заявлял, что политика канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, тогда как ему следовало бы перейти все «красные линии» по Украине. Он призвал власти ФРГ передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) все доступные системы вооружения.

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Варвара Кошечкина
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