На Украине призвали канцлера Германии перейти все «красные линии»

Экс-посол Украины Мельник призвал канцлера ФРГ Шольца перейти все «красные линии»

Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс, тогда как ему следовало бы перейти все «красные линии» по Украине. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Украины, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник. Его цитирует Welt.

Представитель МИД указал, что Шольц уже совершил «эпохальное нарушение табу», когда объявил о военной помощи Киеву, однако тут же отметил, что реализация обещанного Берлином сильно запаздывает. По его словам, политика канцлера ФРГ больше похожа на «зигзагообразный курс со многими откатами, чем [на] стратегическое продвижение».

Обращаясь к Шольцу, Мельник призвал его перейти все «самопрочерченные "красные линии"» и передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) все доступные системы вооружения.

«Ожидаем дальнейших смелых решений, прежде всего, поставок истребителей», — резюмировал он.