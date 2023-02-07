В МИД Украины сочли поставки оружия НАТО способом прийти к переговорам с Россией

Замглавы МИД Украины Мельник: поставки оружия Киеву подтолкнут Россию к переговорам

Украина хотела бы мирных переговоров, однако Россия не готова к ним, поэтому странам НАТО необходимо снабжать Киев западным оружием, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Мельник, его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже сегодня хотим мира, но [президент России Владимир] Путин, похоже, не готов, и поэтому нам нужно оружие, чтобы подтолкнуть его к этому», — сказал замглавы украинского МИД. Мельник также отметил, что, по его мнению, к переговорам не готов не только Путин, но и вся Россия.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 должны оставаться на территории страны, а поставлять их на Украину не стоит. По его словам, это «абсолютно иная ситуация».

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью американскому телеканалу CNN выразил уверенность, что США поставят истребители на Украину.