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13:22, 7 февраля 2023Мир

Байден объяснил нежелание направлять Украине истребители F-16

Президент Байден объяснил, что истребители F-16 надо оставить в США, а не отправлять Киеву

Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент США Джо Байден считает, что истребители F-16 должны оставаться на территории Соединенных Штатов, а поставлять их Киеву не стоит, поскольку это «абсолютно иная ситуация». Так он объяснил свое нежелание одобрять поставки боевых самолетов, пишет ТАСС.

Вопрос о том, почему политик выступает против отправки Украине F-16, подняли журналисты. «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — ответил Байден.

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Виктория Кондратьева
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