Байден объяснил нежелание направлять Украине истребители F-16

Президент Байден объяснил, что истребители F-16 надо оставить в США, а не отправлять Киеву

Президент США Джо Байден считает, что истребители F-16 должны оставаться на территории Соединенных Штатов, а поставлять их Киеву не стоит, поскольку это «абсолютно иная ситуация». Так он объяснил свое нежелание одобрять поставки боевых самолетов, пишет ТАСС.

Вопрос о том, почему политик выступает против отправки Украине F-16, подняли журналисты. «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — ответил Байден.

