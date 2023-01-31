Стало известно об отказе США поставлять Украине истребители F-16

Президент США Джо Байден отказался поставлять Украине истребители F-16

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона не будет поставлять украинским военным истребители F-16. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов, будет ли Вашингтон отправлять Киеву истребители. «Нет», — отказался Байден предоставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые самолеты.

27 января Минобороны США допустило передачу F-16 украинским войскам. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что Вашингтон не собирается снимать с рассмотрения поставки какого-либо оружия. Она отметила, что данные самолеты являются «сложной системой» вооружений, которые требуют обучения.

30 января стало известно о готовности Польши передать F-16 Украине. Киев сообщил, что имеет «позитивные сигналы» от Варшавы по этому вопросу.