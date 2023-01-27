США допустили возможность поставок Украине истребителей F-16

Зампред Пентагона Сингх: США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США допускают возможность поставок Украине истребителей F-16. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон не собирается снимать с рассмотрения поставки какого-либо вооружения. При этом он не стала анонсировать выделение Украине новых пакетов военной помощи.

Сингх отметила, что данные истребители являются «сложной системой» вооружений, которые требуют обучения.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов допустил, что Евросоюза и США примут решение о поставках Киеву истребителей, однако это не повлияет на ход боевых действий, так как «Россия контролирует воздушное пространство Украины». «Ну и что? Ну, F-16, 80-е годы. Миг-29 такой же. Наша техника превосходит их, пространство Украины контролируется ракетами "воздух - воздух"», — уверен дипломат.