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14:02, 26 января 2023Мир

Россия оценила возможность поставок боевых самолетов США и ЕС Киеву

Дипломат Гаврилов: Москва не исключает поставок боевых самолетов Запада Киеву

Фото: Johanna Geron / Reuters

Москва не исключает, что вскоре страны Евросоюза и США примут решение о поставках Киеву истребителей, однако это не повлияет на ход боевых действий, так как «Россия контролирует воздушное пространство Украины». Так считает глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Цитату приводит ТАСС.

«Ну и что? Ну, F-16, 80-е годы. Миг-29 такой же. Наша техника превосходит их, пространство Украины контролируется ракетами "воздух - воздух"», — уверен дипломат.

Пока что Германия отказывается отправлять Украине боевые самолеты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц даже обещал, что над республикой не будет введена бесполетная зона. Однако украинские чиновники при поддержке балтийских стран НАТО уже начинают говорить о том, чтобы истребители вошли в новые пакеты помощи.

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Виктория Кондратьева
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