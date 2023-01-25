Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине закончится не скоро, несмотря на поставки танков

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил сроки окончания конфликта на Украине, заявив, что в скором времени этого не произойдет. Такой прогноз он дал в эфире телеканала ZDF.

При этом политик подчеркнул важность поставок немецких танков Leopard 2 Украине. «Они очень эффективны, и в этой связи они будут очень полезны», — отметил Шольц, комментируя вопрос о способности танков повлиять на исход конфликта. Он также призвал российскую сторону не рассчитывать на ослабление поддержки Киева.

Помимо этого, немецкий канцлер напомнил о нежелании НАТО становиться непосредственным участником конфликта. Поэтому, указал он, над Украиной ни при каких обстоятельствах не будет введена бесполетная зона. Также, добавил Шольц, исключена отправка солдат альянса. Он пообещал приложить все усилия, чтобы конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО.

Политик ушел от прямого ответа, когда его спросили, должна ли победить Украина. Он указал, что она «не должна проиграть», добавив, что «Россия не должна достичь своих целей».

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву передадут 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.