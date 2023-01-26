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13:59, 26 января 2023Мир

Глава Минобороны ФРГ отказался отправлять Украине истребители

Глава Минобороны ФРГ согласился с канцлером и отказал Украине в истребителях

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус согласен с позицией канцлера страны Олафа Шольца, согласно которой Украине пока не стоит отправлять истребители. Цитату приводит РИА Новости.

«Канцлер об этом ясно заявил. И я разделяю эту точку зрения», — отметил Писториус.

Сам Шольц еще в среду отказался отправлять Киеву боевые самолеты, а также отправлять солдат на Украину «и сейчас, и в будущем». Более того, он пообещал, что над республикой не будет введена бесполетная зона.

При этом, по данным Politico, украинские официальные лица уже инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей. Основную поддержку плану оказали балтийские страны-участники Североатлантического альянса.

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Виктория Кондратьева
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