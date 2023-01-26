В Европе рассмотрят передачу Украине современных западных истребителей

Politico: следующим шагом после танков может стать передача Киеву современных истребителей

Украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Украине современных западных истребителей. О следующем шаге после передачи Киеву танков сообщает журнал Politico.

«Следующим естественным шагом будут истребители», — заявил один из дипломатов, участвующих в подобных обсуждениях с военными представителями стран НАТО. Отмечается, что основную поддержку плану оказали балтийские страны-участники Североатлантического альянса.

На данный момент крупнейшие страны Европы опасаются, что передача истребителей может стать причиной для еще большей эскалации конфликта на Украине, и поэтому считают эту идею неудачной. « [Передача] истребителей сегодня совершенно немыслимы, но мы можем начать активно рассмотрят идею уже через две-три недели», — заявил один из высокопоставленных дипломатов.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. По словам американского лидера, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». Также Байден отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.