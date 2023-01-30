В Киеве заявили о готовности Польши передать истребители F-16 Украине

Глава офиса президента Украины Ермак: Польша готова передать Киеву истребители F-16

Польша посылает Киеву позитивные сигналы о готовности передать истребители F-16, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Имеем позитивные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО», — сообщил Ермак.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется как минимум 180 американских истребителей F-16. Только в этом случае Россия ощутит присутствие украинской авиации в небе.