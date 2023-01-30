Военный эксперт назвал число необходимых Украине истребителей

Военный аналитик Суконкин: ВСУ потребуется 180 F-16 для ощутимого присутствия в небе

Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется как минимум 180 американских истребителей F-16. В таком случае Россия ощутит присутствие украинской авиации в небе. Такое число желательных поставок назвал в интервью News.ru военный эксперт Алексей Суконкин.

«В западной прессе говорилось, что Киев ждет пять полков по три эскадрильи F-16. Это примерно 180 машин для ощутимого для ВС РФ присутствия в небе Украины. Это маловероятно, но все равно», — заключил аналитик.

По словам Суконкина, главная проблема в новых истребителях для украинских военных — обслуживание машин. F-16 отличаются от советских моделей электроникой и настройками, поэтому украинским бойцам «придется учиться с нуля». «Каждый F-16 требует минимум 1,5 пилота на машину для активного использования авиации, так как ресурс у человека исчерпаем, а у истребителя — нет», — добавил эксперт.

29 января глава Минобороны Украины Алексей Резников допустил поставки истребителей НАТО Киеву. Резников выразил надежду, что «еще две недели обсуждения с европейскими и западными партнерами вопроса о военных самолетах приведут к конкретным обещаниям». Информация о том, что Украина намерена получить от Запада американские F-16, появилась 28 января. Киевом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.