Минобороны Украины допустило поставки западных истребителей Киеву

Глава Минобороны Украины Алексей Резников допустил поставки истребителей НАТО Киеву

Украина допускает поставки истребителей НАТО. Об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью канадскому телеканалу CBC.

«На мой взгляд, все, что невозможно сегодня, будет возможно завтра», — прокомментировал он возможность поставок боевых самолетов. Глава оборонного ведомства признался, что написал Санта-Клаусу письмо с пожеланием танков и истребителей для украинской армии. Резников также выразил надежду, что «еще две недели обсуждения с европейскими и западными партнерами вопроса о военных самолетах приведут к конкретным обещаниям».

Украинский министр также признал тяжелое положение ВСУ на восточном направлении.

Информация о том, что Украина намерена получить от Запада американские F-16, появилась ранее в субботу, 28 января. Киевом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.