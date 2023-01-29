Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 29 января 2023Бывший СССР

Минобороны Украины допустило поставки западных истребителей Киеву

Глава Минобороны Украины Алексей Резников допустил поставки истребителей НАТО Киеву

Фото: Beawiharta / Reuters

Украина допускает поставки истребителей НАТО. Об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью канадскому телеканалу CBC.

«На мой взгляд, все, что невозможно сегодня, будет возможно завтра», — прокомментировал он возможность поставок боевых самолетов. Глава оборонного ведомства признался, что написал Санта-Клаусу письмо с пожеланием танков и истребителей для украинской армии. Резников также выразил надежду, что «еще две недели обсуждения с европейскими и западными партнерами вопроса о военных самолетах приведут к конкретным обещаниям».

Украинский министр также признал тяжелое положение ВСУ на восточном направлении.

Информация о том, что Украина намерена получить от Запада американские F-16, появилась ранее в субботу, 28 января. Киевом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины признало тяжелое положение ВСУ на восточном направлении
Охлобыстин рассказал о награде в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams
В результате удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье погибли два человека
Баварские читатели поддержали решение Шольца о переговорах с Путиным
Названо имя следующего соперника Бетербиева
«Отважные» прошли вперед на линии Кременная — Сватово
Байрактар заявил о необходимости иметь разрешение США для использования F-35
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Голландская полиция задержала 768 человек на акции протеста в Гааге
Плюс-сайз-модель показала целлюлит на откровенном фото
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.