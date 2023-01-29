Минобороны Украины признало тяжелое положение ВСУ на восточном направлении

Глава Минобороны Украины Резников заявил о тяжелой ситуции на восточном направлении

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном направлении тяжелая. Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Ситуация на восточном направлении сложная, но контролируемая», — сказал он. Министр обороны добавил, что написал Санта-Клаусу письмо с пожеланием танков и истребителей для ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном продвижении российской армии на востоке. «На востоке они продвигаются», — отметил он в интервью, признав, что российская армия продолжает двигаться вперед и быстро восполняет понесенные в ходе боев потери.