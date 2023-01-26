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12:45, 26 января 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о продвижении ВС России на востоке

Президент Украины Зеленский заявил, что российские силы продвигаются на востоке

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя происходящее на фронте. Текущую ситуацию он оценил в беседе с журналистами британского телеканала Sky News.

«На востоке они продвигаются», — отметил он в интервью, заверив, что российская армия продолжает двигаться вперед.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил об активном наступлении России в зоне специальной военной операции. По его словам, ВС РФ идут в наступление сразу по нескольким направлениям.

26 января стало известно, что несколько стран в скором времени передадут Украине 80 танков Leopard 2.

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Варвара Кошечкина
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