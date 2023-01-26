Зеленский заявил о продвижении ВС России на востоке

Президент Украины Зеленский заявил, что российские силы продвигаются на востоке

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя происходящее на фронте. Текущую ситуацию он оценил в беседе с журналистами британского телеканала Sky News.

«На востоке они продвигаются», — отметил он в интервью, заверив, что российская армия продолжает двигаться вперед.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил об активном наступлении России в зоне специальной военной операции. По его словам, ВС РФ идут в наступление сразу по нескольким направлениям.

26 января стало известно, что несколько стран в скором времени передадут Украине 80 танков Leopard 2.