СДПГ: разные страны скоро передадут Украине 80 танков Leopard 2

Скоро Украине отправят 80 танков Leopard 2 от разных стран, сообщила пресс-служба Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию страны. Цитату приводит «Коммерсантъ».

Напрямую Берлин передаст Киеву 14 танков. «В тесной координации с другими главами государств и правительств наш федеральный канцлер сформировал альянс для принятия дальнейших необходимых и ответственных шагов», — подчеркнули представители партии.

Объявляя о решении одобрить поставки Leopard 2 Украине, власти ФРГ не уточняли, сколько именно танков туда отправят. В тот же день, 25 января, президент США Джо Байден анонсировал поставку 31 танка Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для их обслуживания.

Поставка танков Leopard 2 и Abrams на Украину обсуждалась на протяжении нескольких недель.