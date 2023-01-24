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11:12, 24 января 2023Россия

Военкор сообщил об активном наступлении России в зоне СВО

Военкор Сладков: ВС России активно идут в наступление по нескольким направлениям

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России идут в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, российская армия делает успехи на артемовском и авдеевском направлениях, войска активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, штурмуют Артемовск (украинское название — Бахмут).

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«Наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, запорожский. Идем тоже вперед там, десятки километров проходим, сотнями уничтожаем врага. Это все звенья одной цепи в той логике войны, которой мы следуем», — пояснил военкор.

Сладков подчеркнул, что Донбасс — это самая подготовленная часть линии фронта Украины.

23 января начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей СВО, а также по обеспечению военной безопасности страны.

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Варвара Кошечкина
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