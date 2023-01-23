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22:40, 23 января 2023Россия

Начальник Генштаба прокомментировал работу по достижению целей спецоперации

Герасимов: личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей спецоперации

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции (СВО), а также по обеспечению военной безопасности страны. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, частичная мобилизация в России была проведена, чтобы стабилизировать обстановку и защитить территории.

При этом система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, и это пришлось исправлять на ходу, отметил Герасимов.

11 января Минобороны сменило командующего объединенной группировкой войск СВО. На эту должность был назначен Герасимов, который возглавляет Генеральный штаб ВС России с 2012 года, являясь первым заместителем министра обороны.

Марина Совина
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