Начальник Генштаба прокомментировал работу по достижению целей спецоперации

Герасимов: личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей спецоперации

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции (СВО), а также по обеспечению военной безопасности страны. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, частичная мобилизация в России была проведена, чтобы стабилизировать обстановку и защитить территории.

При этом система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, и это пришлось исправлять на ходу, отметил Герасимов.

11 января Минобороны сменило командующего объединенной группировкой войск СВО. На эту должность был назначен Герасимов, который возглавляет Генеральный штаб ВС России с 2012 года, являясь первым заместителем министра обороны.