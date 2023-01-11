Минобороны сменило командующего объединенной группировки войск СВО

Министр обороны Шойгу назначил командующим группировки войск СВО главу Генштаба Герасимова

Командующим объединенной группировки войск специальной военной операции (СВО) на Украине назначен глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Об этом в среду, 11 января, сообщили в Министерстве обороны России. Соответствующее решение принял министр обороны Сергей Шойгу.

Как рассказали журналистам в Министерстве обороны России, повышение уровня руководства СВО и обновление состава командования связано с расширением масштаба задач, а также «необходимостью более тесного взаимодействия российских Вооруженных сил», повышения эффективности управления их группировками, а также улучшением качества всех видов обеспечения.

Герасимов возглавлял Генштаб более десяти лет

Валерий Герасимов — советский и российский военачальник, генерал армии. С 9 ноября 2012 года возглавляет Генеральный штаб Вооруженных сил России, являясь первым заместителем министра обороны.

Герасимов родился в 1955 году в Казани. В 1977 году он окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1987-м — Военную академию бронетанковых войск имени маршала Р.Я. Малиновского, а спустя еще десять лет — Военную академию Генерального штаба.

В 2015 году Герасимов организовал специальную операцию России в Сирии, а в 2016-м получил высшую государственную награду — звание Героя России. Помимо этого, военачальник награжден орденами Святого Георгия III и IV степени, орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени, а также III степени с мечами и IV степени c мечами.

Ранее войсками в зоне СВО командовал «генерал Армагеддон» Суровикин. Теперь он стал заместителем Герасимова

В соответствии с приказом Сергея Шойгу, в состав командования СВО вошли главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, а также главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Алексей Ким. Все они назначены заместителями нового командующего объединенной группировки Герасимова.

Сергей Суровикин, которого военкоры и СМИ назвали «генерал Армагеддон», до сих пор сам занимал пост командующего сил СВО. Он был назначен на эту должность 8 октября.

В период руководства Суровикина начались массированные удары по инфраструктуре Украины. Регулярно они стали происходить после теракта на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. В прессе их называли «ударами возмездия».

В конце декабря первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что в результате в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры. Всего же, по его словам, украинские власти имеют информацию более чем о 35 тысячах поврежденных объектах. Речь идет в основном о газопроводах, электроподстанциях и мостах.

В ноябре 2022 года в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу Суровикин заявил о необходимости отвести войска от Херсона за Днепр. Тот согласился с доводами генерала и отдал соответствующий приказ.