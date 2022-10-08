Шойгу назначил командующего войсками в районе спецоперации

МО РФ: командующим Объединенной группировкой войск в районе СВО назначен генерал Суровикин

Решением министра обороны России Сергея Шойгу командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине назначен генерал армии Сергей Суровикин. Об этом в субботу, 8 октября, журналистам сообщили в Минобороны.

7 октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа. Глава российского региона выразил уверенность в том, что полученный в Чечне и Сирии боевой опыт помогут Мурадову справиться с поставленными задачами на новом посту.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

