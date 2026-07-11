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11:08, 11 июля 2026Спорт

Московскую недвижимость Павла Буре арестовали из-за развода с женой

Московскую недвижимость Павла Буре арестовали из-за развода с женой Алиной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

На столичную недвижимость бывшего хоккеиста сборной России Павла Буре наложили арест из-за развода с женой. Об этом стало известно SHOT.

Бракоразводный процесс экс-игрока с супругой Алиной длится полгода. Одна из квартир пары оценивается примерно в 320 миллионов рублей. У Буре также есть квартира в Москве, приобретенная до брака. Она не подлежит разделу.

Пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают сына Павла (2013 года рождения), дочерей Палину (2015 года рождения) и Анастасию (2018 года рождения). О разводе супругов впервые стало известно в мае.

Бывший форвард сборной России является серебряным призером зимней Олимпиады-1998 в Нагано. В НХЛ он выступал в составе команд «Ванкувер Кэнакс», «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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