10:38, 8 мая 2026

Жена Буре прокомментировала развод с хоккеистом после 17 лет брака

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Алина Буре, жена призера Олимпийских игр в составе сборной России Павла Буре рассказала о разводе после 17 лет совместной жизни. Об этом сообщается на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алина заявила, что они с Буре находятся в состоянии бракоразводного процесса. «Если кого-то в моем окружении не стало, значит, наши пути и взгляды разошлись. Естественный отбор никто не отменял», — заключила она, отметив, что боится лишь за будущее своих детей.

Алина Буре в ноябре 2025 года обратилась в Никулинский районный суд Москвы с иском об определении места жительства троих детей пары. Экс-звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подал встречный иск в Хамовнический суд в категории «иные семейные споры», где ответчиками указаны супруга и управление соцразвития Московской области.

Пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают сына Павла (2013 года рождения), дочерей Палину (2015 года рождения) и Анастасию (2018 года рождения).

