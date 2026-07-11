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Культура
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11:44, 11 июля 2026Культура

Умер известный итальянский певец

В возрасте 86 лет скончался итальянский музыкант Пеппино Ди Капри
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Giuseppe Cacace / Getty Images

Новостной телеканал Rainews24 сообщил о смерти итальянского музыканта Пеппино Ди Капри на 87-м году жизни.

Уточнятся, что он ушел из жизни после продолжительной болезни.

За долгие годы работы на сцене он вошел в число ведущих звезд итальянской эстрады и неаполитанского вокального жанра. Как отмечает музыковед Франко Скипани, исполнитель адаптировал для Италии ритмы Нью-Йорка и сценический имидж рок-н-ролльного кумира Бадди Холли.

Свой творческий путь артист начинал с исполнения джазовых композиций и твиста. Среди его ранних хитов выделяется мелодия Saint Tropez Twist, созданная в 1962 году специально для кинокартины «Il sorpasso».

В период с 1967 по 2005 год певец выходил на сцену фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо пятнадцать раз. Дважды ему удавалось одержать победу: в 1973 году — с композицией «Un grande amore e niente più», а в 1976 году — с треком «Non lo faccio più».

Ранее в возрасте 74 года ушел из жизни британский певец Кристофер Энтон Ри. Уточнялось, что певец «мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи».

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