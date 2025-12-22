Реклама

Культура
19:49, 22 декабря 2025Культура

Умер британский певец Крис Ри

Британский певец Крис Ри ушел из жизни в возрасте 74 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Getty Images

Британский певец Кристофер Энтон Ри ушел из жизни. Об этом сообщает издание The Guardian.

Известный артист скончался в возрасте 74 лет. Сообщается, что певец «мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи».

Крис прославился после своего десятого студийного альбома «The Road to Hell», который многие считают одним из его лучших. Также получил широкую популярность альбом «Auberge» 1991 года.

Ранее стало известно, что фронтмен известной валлийской рок-группы The Alarm Майк Питерс ушел из жизни после продолжительной болезни.

