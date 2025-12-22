Умер британский певец Крис Ри

Британский певец Крис Ри ушел из жизни в возрасте 74 лет

Британский певец Кристофер Энтон Ри ушел из жизни. Об этом сообщает издание The Guardian.

Известный артист скончался в возрасте 74 лет. Сообщается, что певец «мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи».

Крис прославился после своего десятого студийного альбома «The Road to Hell», который многие считают одним из его лучших. Также получил широкую популярность альбом «Auberge» 1991 года.

Ранее стало известно, что фронтмен известной валлийской рок-группы The Alarm Майк Питерс ушел из жизни после продолжительной болезни.