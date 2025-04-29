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20:50, 29 апреля 2025Культура

Умер боровшийся 30 лет с раком крови рок-музыкант

Лидер группы The Alarm Майк Питерс умер в возрасте 66 лет после борьбы с раком
Андрей Шеньшаков

Фото: Jules Annan / BACKGRID / Legion-media.com

Фронтмен известной валлийской рок-группы The Alarm Майк Питерс ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает издание Metro.

По информации источника, музыкант скончался от рака крови, с которым боролся в течение последних 30 лет. В прошлом году у Питерса наступила ремиссия, но осенью стало известно, что лимфома вернулась.

Известно, что рокер продолжал выступать с коллективом. Как рассказывал сам артист, ему пришлось вернуться к лечению как раз перед запланированным большим туром из полусотни шоу.

Ранее стало известно, что умер музыкант культовой американской рок-группы. Барабанщик рок-группы Blondie Берк ушел из жизни в возрасте 70 лет.

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