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21:07, 7 апреля 2025Культура

Умер музыкант культовой американской рок-группы

Барабанщик рок-группы Blondie Берк ушел из жизни в возрасте 70 лет
Ольга Коровина
Клем Берк

Клем Берк. Фото: Reuters

Барабанщик американской рок-группы Blondie Клем Берк умер в возрасте 70 лет из-за онкологического заболевания. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С глубокой грустью мы сообщаем, что наш любимый друг и коллега Клем Берк ушел из жизни после борьбы с раком», — сказано в публикации.

Blondie — культовая американская панк-рок-группа, основанная в 1974 году и наиболее известная по хитам Maria, Heart Of Glass, One Way Or Another и другим песням. Спустя восемь лет после создания коллектив распался, однако в 1997 году музыканты снова стали выступать вместе. Помимо Blondie, Берк выступал в составе Ramones, Eurythmics и The Empty Hearts.

Ранее стало известно о смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Музыкант скончался в больнице в Таиланде в возрасте 40 лет.

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