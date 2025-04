Барабанщик рок-группы Blondie Берк ушел из жизни в возрасте 70 лет

Барабанщик американской рок-группы Blondie Клем Берк умер в возрасте 70 лет из-за онкологического заболевания. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С глубокой грустью мы сообщаем, что наш любимый друг и коллега Клем Берк ушел из жизни после борьбы с раком», — сказано в публикации.

Blondie — культовая американская панк-рок-группа, основанная в 1974 году и наиболее известная по хитам Maria, Heart Of Glass, One Way Or Another и другим песням. Спустя восемь лет после создания коллектив распался, однако в 1997 году музыканты снова стали выступать вместе. Помимо Blondie, Берк выступал в составе Ramones, Eurythmics и The Empty Hearts.

Ранее стало известно о смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Музыкант скончался в больнице в Таиланде в возрасте 40 лет.