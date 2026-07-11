Министр не увидел необходимости делать 31 декабря официальным выходным

Котяков: Нет необходимости делать 31 декабря официальным выходным днем

Закреплять 31 декабря в качестве официального выходного не нужно, поскольку законодательство и так позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, которого цитирует РИА Новости.

«Введение дополнительного дня — это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости», — сказал, в частности, министр.

Он напомнил, что постановление, утверждающее график выходных на 2027 год, уже подготовлено, прошло все стадии согласования и в ближайшее время будет подписано.

Согласно проекту производственного календаря, ближайшие новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Ранее Котяков также сообщил агентству, что не видит причин для изменения законодательства ради увеличения майских праздников за счет уменьшения новогодних.