Назначен новый командующий Восточным военным округом

Глава Дагестана заявил о назначении Мурадова командующим Восточного военного округа

Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Считаю это решение верным. Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку», — написал Меликов.

Глава российского региона выразил уверенность в том, что полученный в Чечне и Сирии боевой опыт помогут Мурадову справиться с поставленными задачами на новом посту. Меликов пожелал ему военной удачи.

3 октября РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками, писал, что генерал-майора Романа Бердникова назначили командующим Западным военным округом — до этого им руководил генерал-полковник Александр Журавлев.