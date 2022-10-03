Назначен новый командующий Западным военным округом

РБК: генерал-майора Бердникова назначили новым командующим Западным военным округом

Генерал-майора Романа Бердникова назначили командующим Западным военным округом, до этого ЗВО руководил генерал-полковник Александр Журавлев. Сведения о смене командующего подтвердил РБК источник, знакомый с кадровыми перестановками.

Ранее Бердников командовал общевойсковым объединением Восточного военного округа, затем руководил группировкой российских войск в Сирии.

На официальном сайте Министерства обороны России руководителем сил ЗВО пока указан Журавлев, а Бердников — командующим 29-й общевойсковой армией.

Журавлев родился в Тюменской области. В 2010 году его назначили командующим общевойсковой армией Приволожско-Уральского военного округа. В 2013-м Журавлев стал заместителем командующего войсками Центрального военного округа. С мая 2015 года он являлся начальником штаба и первым замкомандующего войсками Южного военного округа.

Командующим ЗВО Журавлев стал осенью 2018 года. В том же году президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

В августе начальник Военно-морской академии имени адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Виктор Соколов подтвердил, что был назначен на пост временно исполняющего обязанности командующего Черноморским флотом России.