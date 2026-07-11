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11:30, 11 июля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «лютейшим кринжем и позором» поведение Украины

Лебедев назвал позором факт, что на «Родину-мать» в Киеве проецируется американский флаг
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение Украины спроецировать американский флаг на статую «Родина-мать» в Киеве по случаю 250-летия независимости США. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он раскритиковал поведение украинских властей.

«[Это] является абсолютно лютейшим дичайшим кринжем. Советская "Родина-мать", с мечом, с щитом, в основании которой находился музей Великой Отечественной войны... (...) Если уж лизать жопу, то до конца. Правильно, мистер [президент Украины Владимир] Зеленский», — отреагировал дизайнер на подсвечивание скульптуры в цвета американского флага.

Также блогер назвал позором тот факт, что вместо советского герба с серпом и молотом «Родина-мать» держит трезубец — символ современной Украины.

Ранее Лебедев назвал действия Зеленского лютейшим хамством и продолжением КВН. Так он отреагировал на публикацию украинского президента о том, что он возвращает Польше ее высшую государственную награду — орден Белого орла.

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