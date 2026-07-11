Лебедев назвал позором факт, что на «Родину-мать» в Киеве проецируется американский флаг

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение Украины спроецировать американский флаг на статую «Родина-мать» в Киеве по случаю 250-летия независимости США. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он раскритиковал поведение украинских властей.

«[Это] является абсолютно лютейшим дичайшим кринжем. Советская "Родина-мать", с мечом, с щитом, в основании которой находился музей Великой Отечественной войны... (...) Если уж лизать жопу, то до конца. Правильно, мистер [президент Украины Владимир] Зеленский», — отреагировал дизайнер на подсвечивание скульптуры в цвета американского флага.

Также блогер назвал позором тот факт, что вместо советского герба с серпом и молотом «Родина-мать» держит трезубец — символ современной Украины.

Ранее Лебедев назвал действия Зеленского лютейшим хамством и продолжением КВН. Так он отреагировал на публикацию украинского президента о том, что он возвращает Польше ее высшую государственную награду — орден Белого орла.