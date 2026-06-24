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16:46, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал поведение Зеленского лютейшим хамством и продолжением КВН

Лебедев назвал хамством реакцию Зеленского на лишение его польского ордена Белого орла
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал хамством поведение президента Украины Владимира Зеленского, которого Польша лишила своей высшей государственной награды — ордена Белого орла. На эту тему блогер высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев обратил внимание на то, что в публикации в соцсети X Зеленский сообщил о возвращении награды так, будто он сам принял это решение. «[Это] является лютейшим хамством и абсолютным продолжением КВН», — возмутился дизайнер.

Он также добавил, что вместо того, чтобы молча вернуть награду, как ему это было предписано Варшавой, президент Украины сделал из этого события «спектакль и клоунаду».

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Ранее Зеленский рассказал о возвращении ордена Белого орла Польше. «Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я отправил орден господину президенту Польши», — говорилось в его публикации на эту тему.

О том, что Польша лишила Зеленского высшей государственной награды, стало известно 19 июня. Такое решение принял президент страны Кароль Навроцкий после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) название героев УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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