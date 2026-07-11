Депутат Чепа призвал закрыть украинские черноморские порты

Черноморские порты на Украине используются для доставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому России необходимо их закрыть, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Чепа отметил, что количество беспилотников, атакующих различные регионы России, увеличивается.

«Это связано с увеличением поставок этих дронов со всей Европы. Соответственно, должны быть ответные шаги. Черноморские порты являются поставками и оружия, и других материалов. Мы должны закрыть эти украинские порты, для того чтобы никакие грузы туда не поступали, и топить любые корабли, которые туда приходят», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ночным ударом по Одесской области поразили порты «Черноморск», «Южный», «Измаил», являющиеся логистическими узлами для грузов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

