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18:13, 9 ноября 2022Россия

Шойгу приказал отвести войска за Днепр

Шойгу и Суровикин посчитали целесообразным занять оборону по левому берегу Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Об этом они сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.

«Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», — сказал генерал.

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Министр обороны согласился с выводами Суровикина и утвердил организацию обороны российских войск по левому берегу Днепра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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