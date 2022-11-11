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12:19, 11 ноября 2022Россия

В Кремле отказались комментировать решение Минобороны по Херсону

Пресс-секретарь Путина Песков отказался комментировать решение Минобороны по Херсону
Начало событий в новости Шойгу приказал отвести войска за Днепр

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Кремле не будут комментировать решение Минобороны о перегруппировке российских войск с правого берега Днепра на левый. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, решение о перегруппировке войск принимали министр обороны Сергей Шойгу и командующий войсками специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин. Поэтому, отметил Песков, обращаться за комментариями по ситуации в Херсоне следует именно в Минобороны.

«Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь, опять же, за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в министерство обороны (...) Мне нечего сказать по этой теме», — заявил пресс-секретарь Путина.

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9 ноября стало известно, что командующий СВО на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Маневр было решено осуществить в ближайшее время.

10 ноября стало известно, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в соответствии с планом.

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Валерий Розенберг
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