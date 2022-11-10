Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра

Минобороны заявило, что ВС РФ начали переброску из Херсона на левый берег Днепра

На николаево-криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, в строгом соответствии с утвержденным планом. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в четверг, 10 ноября.

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра.