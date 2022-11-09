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18:21, 9 ноября 2022Россия

Суровикин обозначил сроки отвода российских войск на левый берег Днепра

Суровикин заявил Шойгу об отводе войск на левый берег Днепра в ближайшие сроки

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин назвал главе Минобороны Сергею Шойгу сроки отвода российских войск на подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. По его словам, маневр будет осуществлен в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», трансляция велась на платформе «Смотрим».

«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение», — сказал генерал армии. Он считает, что таким образом удастся сохранить жизни военнослужащих и боеспособность группировки войск.

Также, отметил Суровикин, осуществив передислокацию, Вооруженные силы России смогут высвободить часть сил и задействовать их для активных действий, в том числе наступательных, на других направлениях в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что Суровикин и Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра.

В среду, 9 ноября, командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский писал, что в ближайшее время Суровикину придется сделать трудное заявление по Херсону.

18 октября Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне спецоперации, отметив, что Украина продолжает атаковать позиции российских войск.

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Варвара Кошечкина
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