Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации

Командующий войсками Суровикин заявил, что ситуация в зоне СВО остается напряженной

Ситуация в зоне специальной военной операции остается напряженной. Об этом заявил командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин, его цитирует ТАСС.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск», — сказал Суровикин.

Генерал армии уточнил, что такая характеристика в первую очередь касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений. По словам Суровикина, российская сторона хочет, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО государством, которое дружественно по отношению к России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что конечный результат специальной военной операции на Украине будет достигнут в любом случае. Он отметил, что необходима консолидированная поддержка Вооруженных сил России.