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20:31, 18 октября 2022Россия

Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации

Командующий войсками Суровикин заявил, что ситуация в зоне СВО остается напряженной
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Ситуация в зоне специальной военной операции остается напряженной. Об этом заявил командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин, его цитирует ТАСС.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск», — сказал Суровикин.

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Генерал армии уточнил, что такая характеристика в первую очередь касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений. По словам Суровикина, российская сторона хочет, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО государством, которое дружественно по отношению к России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что конечный результат специальной военной операции на Украине будет достигнут в любом случае. Он отметил, что необходима консолидированная поддержка Вооруженных сил России.

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Анастасия Шейкина
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