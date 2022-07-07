Путин заявил о достижении конечной цели СВО в любом случае

Президент Путин: конечный результат спецоперации будет достигнут в любом случае

Конечный результат специальной военной операции (СВО) на Украине будет достигнут в любом случае. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Украине, — настоящие герои, которые ради Родины рискуют жизнью, теряют товарищей и находятся под пулями, когда «страна живет обычной мирной жизнью». Путин добавил, что нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил России.

«Это чрезвычайно важно, чтобы наши воины чувствовали поддержку. Это будет придавать им силы. Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений», — сказал глава государства.

Ранее Путин оценил работу Госдумы после начала СВО. По его словам, после 24 февраля Госдума работала решительно, согласованно и быстро. Также глава государства поблагодарил лидеров фракций за работу в подобных условиях.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).